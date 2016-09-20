Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко, который в настоящее время находится в США с официальным визитом, провел встречу с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает во вторник, 20 сентября, пресс-служба украинского лидера.

president.gov.ua Пётр Порошенко и Хиллари Клинтон

«Петр Порошенко проинформировал Хиллари Клинтон о ситуации в Донбассе, — говорится в сообщении. — Глава украинского государства подчеркнул, что сегодня Украина борется за свободу и демократические ценности».

Пресс-служба президента Украины отмечает, что Клинтон и Порошенко также обсудили действенность санкционной политики в отношении Российской Федерации (РФ) и ход осуществления реформ на Украине.

«Петр Порошенко поблагодарил Хиллари Клинтон за постоянную и твердую поддержку Украине», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики, которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого новые власти Украины объявили о начале «АТО» в Донбассе.

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