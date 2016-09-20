Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум.



zsro.ru Виктор Дерябкин

После многолетней работы на посту председателя Заксобрания Ростовской области Виктор Дерябкин покидает свой кабинет. Спикер регионального парламента с огромным отрывом, по предварительным данным, победил в голосовании по 155-му одномандатному округу и теперь займет кресло в Госдуме РФ седьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

По словам Дерябкина, участие в выборах в Госдуму РФ стало для него непростым решением. «Непростое решение — сложить мандат депутата Законодательного собрания и его председателя. Думаю, в течение трех-пяти дней я это сделаю. В течение пяти дней окружная комиссия подведёт окончательные итоги выборов, я напишу заявление и сложу полномочия», — сказал Виктор Дерябкин.

В течение месяца депутаты донского парламента должны будут выбрать нового председателя. Преемника у Дерябкина нет. Тайным голосование единороссы выберут своего кандидата на этот пост и передадут свои пожелания в Заксобрание Ростовской области.

Напомним, что в 2008 году Виктор Дерябкин был избран депутатом Заксобрания Ростовской области IV созыва. На первом же заседании регионального парламента коллеги-депутаты избрали его председателем законодательного органа. В 2013 году на выборах Дерябкин также был избран депутатом Заксобрания V созыва, и вновь ему было доверено возглавить парламент Дона.

Добавим, что губернатор Василий Голубев, комментируя предварительные итоги голосования в регионе, отметил: «Мне кажется, наступающая неделя будет интересной, когда надо будет решать кадровые вопросы».