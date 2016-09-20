Грозный, 20 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Чеченцы, которые бегут за границу, говоря о том, что им угрожают, а на родине их притесняют, не имеют на это никаких оснований. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции с представителями федеральных и республиканских СМИ, которая состоялась накануне выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, уроженцев Чечни, которые ссылаются на то, что бегут от притеснений со стороны республиканских властей, никто в Европу не отправлял, а угрожать им невозможно хотя бы потому, что их никто даже не знает.

«Ну кто им может угрожать?! У них полная свобода передвижения. Миграция — это нормальный процесс. Из Америки уезжают, из России, Европы уезжают, из Саудовской Аравии, Эмиратов тоже уезжают люди. Я не вижу в этом ничего страшного. Пусть уезжают, живут там, получают образование», — считает Кадыров.

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Чеченские беженцы атакуют Германию

«Я направлял туда людей для выяснения ситуации, но никто из них толком не объяснил, кто они, откуда, зачем выехали туда. Я занимался этим вопросом. Если бы им реально нужна была помощь, я готов был отправить туда технику, чтобы вернуть их домой. Мы и сейчас занимаемся этим вопросом. Это наши люди, и какие бы у них ни были намерения, мы должны о них заботиться», — заявил чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, беженцы из республики продают свое имущество, «связываются с аферистами для того, чтобы их незаконно переправили через границу, остаются без документов, чтобы получить статус беженцев, а потом живут там всю жизнь, теряя честь и достоинство ради куска хлеба». При этом, по словам главы Чечни, для чеченцев «честь и достоинство всегда были бесценны», а те, кто бежит, стремятся в Европу, чтобы получать, не работая, разного рода пособия.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время из всех российских соискателей на статус беженцев в Европе уроженцы Чечни занимают первое место по численности. За первые пять месяцев 2016 года их число составило 82,3% от общего числа граждан РФ, подавших заявление на предоставление политического убежища.

В конце августа около 200 уроженцев Чечни утроили митинг недалеко от автодорожного пограничного перехода «Брест» в Белоруссии. Они заявляли, что уже долгое время не могут пересечь границу с Польшей — по дороге в Евросоюз их останавливают польские пограничники и заворачивают обратно