Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. На платформе станции метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал) в Санкт-Петербурге обнаружили бесхозный предмет, в связи с чем станцию закрыли на вход и выход «по техническим причинам».

tookapic Сумка

Как сообщили сегодня, 20 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в ГУП «Петербургский метрополитен», для пассажиров станция была закрыта на вход и выход, не работал первый и второй вестибюли.

«Поезда идут мимо, лежит сумка оцепленная», — прокомментировали происходящее пользователи в популярной группе в соцсети.

Проверка оставленного на платформе безнадзорного предмета длилась не менее получаса. «Приехали пожарные, подключили гидранты… Стоим ждем», — описали происходящее они.

«Уж лучше лишний раз перестрахуются из-за мусорного пакета, чем на настоящую бомбу не отреагируют», — призывают другие пользователи.

В настоящий момент проверка закончена, станция заработала в обычном режиме, уточнили в метрополитене.