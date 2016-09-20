Манила, 20 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Saudia Airlines заблокирован в аэропорту Манилы (Филиппины) из-за угрозы захвата и угона, сообщает телеканал News Asia.

Ted Quackenbush Convair 340 авиакомпании Saudi Arabian Airlines

По предварительным данным, на борту самолета, выполнявшего рейс SV872, находится 300 пассажиров. Перед посадкой пилот запросил срочную помощь, передав экстренный код.

Телеканал ABS CBN уточняет, что в аэропорту Манилы находится спецподразделение полиции по освобождению заложников.