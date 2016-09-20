Москва, 20 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Андрей Козарь, охранник главы украинской организации «Оплот» Евгения Жилина, убитого накануне, 19 сентября в посёлке Горки-2 (Московская область), дал показания следователям ГСУ Следственного комитета по Московской области. Находящийся в больнице Козарь описал приметы киллера, расстрелявшего Жилина, сообщает Life.

OpenClipart-Vectors Портрет мужчины

По словам Козаря, он хорошо разглядел киллера, стоявшего напротив. «На нём были усы накладные, очки, шляпа и вроде плащ. Их можно было увидеть в 70-х на улицах. Немного на Боярского похоже, актёра такого», —пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очевидцы нападения на Жилина и его сопровождающего в ресторане «Ветерок» утверждают, что злоумышленник был сильно загримирован. Многие заметили, что у киллера накладные усы.

Напомним, Жилин погиб 19 сентября в ресторане «Ветерок» в посёлке Горки-2. Злоумышленник выстрелил в него, а затем — в сопровождавшего его Андрея Козаря. Жилин погиб, а его спутник попал в больницу с огнестрельным ранением. Следствие рассматривает несколько версий убийства.