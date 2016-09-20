Мурманск, 20 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум.



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До конца года в городе Кола Мурманской области завершится строительство двух домов для 85 жителей аварийного жилфонда Териберки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Застройщиком домов выступает ОАО «Мурманскпромстрой», — отметили в пресс-службе. — Строительство идёт с опережением графика, дома имеют высокую строительную готовность, завершаются внутренние отделочные работы. В новые дома переедут 85 жителей Териберки, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 1334,9 кв. м».

По данным властей, передача построенных домов заказчику ожидается до конца 2016 года.

Отметим, в декабре 2015 года по улице Поморской, 2 был введён в эксплуатацию 64-квартирный дом, куда было переселено 120 жителей Териберки.

«Это первый построенный в регионе дом, в котором в соответствии с требованиями градостроительного законодательства в полном объёме выполнены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам жилищного фонда: в подъезде установлен подъёмный механизм, пандусы, в квартирах предусмотрены расширенные дверные проёмы», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, мурманская Териберка известна далеко за пределами региона благодаря картине «Левиафан» Андрея Звягинцева. Вот уже несколько лет здесь проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Мероприятие проводится по инициативе бизнесменов из Москвы, которые считают, что Териберка — это уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.

Отметим, в 2008 году Териберка была выбрана «Газпромом» в качестве места для размещения своего завода по сжижению газа. Однако со временем планы монополии изменились. Проект по созданию завода был заморожен в связи с переносом сроков разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море.

Как сообщало ИА REGNUM, объём аварийного жилищного фонда на территории Мурманской области, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим расселению, составляет 74,74 тыс. кв. м.

В рамках программы по переселению из аварийного фонда в 2015 году было введено в эксплуатацию 8 жилых домов площадью свыше 13 тыс. квадратных метров, что более чем на 8% превышает уровень 2014 года. За весь же период реализации программы было построено 34 дома, переселено почти 2,5 тыс. человек.

Добавим, на реализацию мероприятий по расселению в 2016 году в бюджете Мурманской области были заложены средства в размере 477,51 млн рублей, из них 218,44 млн рублей — средства Фонда ЖКХ.