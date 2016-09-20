Киев, 20 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. На территории «украинской» части бывшей Донецкой области в настоящий момент уже работают 325 украиноязычных школ. Соответствующую статистику обнародовал т.н. председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Цитата из м/ф «Как казаки кулеш варили». Реж. Владимир Дахно. 1967. СССР Украинизация

«В Донецкой области на территории, контролируемой украинскими властями, полностью на украинском языке сегодня проводит обучение уже 325 общеобразовательных школ. Это почти 60% всех школ», — сообщает подконтрольный Киеву чиновник.

Более того, Жебривский отметил, что к концу этого учебного года в Донецкой области будет создана еще 21 опорная школа с украинским языком обучения.

«После админреформы каждая новосозданная громада будет иметь такую хорошо оснащенную украинскую опорную школу. Потому что сегодня для нас язык — это не только феномен культуры, это еще и феномен безопасности», — заявил он.

Жебривский добавил, что в этом году в украиноязычные школы в Донецкой области пошло на 1000 первоклассников больше, чем в прошлом году, также заявив, что «Путин и в страшном сне не мог себе представить, какой будет волна возвращения к своим украинским корням Донецкой области после его «русской весны».