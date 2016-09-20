Подконтрольные Киеву чиновники отчитались об успехах украинизации Донбасса
Киев, 20 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. На территории «украинской» части бывшей Донецкой области в настоящий момент уже работают 325 украиноязычных школ. Соответствующую статистику обнародовал т.н. председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«В Донецкой области на территории, контролируемой украинскими властями, полностью на украинском языке сегодня проводит обучение уже 325 общеобразовательных школ. Это почти 60% всех школ», — сообщает подконтрольный Киеву чиновник.
Более того, Жебривский отметил, что к концу этого учебного года в Донецкой области будет создана еще 21 опорная школа с украинским языком обучения.
«После админреформы каждая новосозданная громада будет иметь такую хорошо оснащенную украинскую опорную школу. Потому что сегодня для нас язык — это не только феномен культуры, это еще и феномен безопасности», — заявил он.
Жебривский добавил, что в этом году в украиноязычные школы в Донецкой области пошло на 1000 первоклассников больше, чем в прошлом году, также заявив, что «Путин и в страшном сне не мог себе представить, какой будет волна возвращения к своим украинским корням Донецкой области после его «русской весны».