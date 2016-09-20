Москва, 20 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Запуск на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-02», который должен доставить на МКС экипаж новой экспедиции, состоится 1 ноября, об этом сообщил представитель NASA в российском Центре управления полетами (ЦУП).

Союз МС-02

Как пояснил представитель агентства, 19 сентября состоялось заседание госкомиссии, на котором была утверждена дата запуска «Союза» — 1 ноября. В качестве первоначальной даты запуска было выбрано 23 сентября, однако старт был перенесен из-за короткого замыкания в аппаратуре корабля. Перед стартом может потребоваться замена неисправного оборудования, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября «Роскосмос» сообщил о переносе запуска космического корабля «Союз МС-02», намеченного на 23 сентября. Такое решение было принято по итогам контрольных испытаний на космодроме Байконур. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко и американский астронавт Роберт Шейн Кимброу вернулись в Москву.