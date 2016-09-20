Бангкок, 20 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Гигантская статуя Будды высотой с девятиэтажное здание опрокинулась в результате сильного шторма в тайском городе Напа, сообщает 20 сентября Bangkok Post.

news.sanook.com Обрушение статуи Будды в городе Нэпа

В районе 9 часов вечера по местному времени, в статую попала молния, после чего сильные порывы ветра опрокинули статую Будды. Статуя получила повреждения.

Строительство статуи Будды началось в 2011 году. Оно должно было завершиться в конце 2017 года. Ущерб оценивается в $ 570 тыс.