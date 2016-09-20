Даллас, США, 20 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас» Джим Нил прокомментировал ситуацию вокруг российского нападающего Валерия Ничушкина, который в ближайшее время может перейти в московский ЦСКА.

DalStars9 Валерий Ничушкин

«Мы (руководство «Далласа») знаем об этой ситуации, — цитирует Нила «Р-Спорт». — Меня это не удивило бы, такой вариант у него (Ничушкина) есть».

При этом менеджер добавил, что переход 21-летнего Ничушкина в другую команду может хорошо отразится на развитии хоккеиста.

«Я надеюсь, если он уйдет, то, когда вернется, мы получим более зрелого игрока», — сказал Нил.

Напомним, руководство хоккейного клуба «Даллас» в июне текущего года сделало предложение форварду Ничушкину, у которого истек 3-летний контракт с клубом. Новое соглашение на данный момент не подписано.