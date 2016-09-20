Ярославль, 20 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Ярославле начнется 21 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан.

Между тем, действующий норматив предполагает, что старт отопительному сезону в Ярославле дается в том случае, когда среднесуточная температура в течение 5 дней составляет 8 градусов. В этом году температурная норма не соблюдена. Но жители уже жалуются на холод в квартирах, да и погодные условия не обещают тепла. С учетом этого мэрия решила не ждать, когда столбик термометра опустится еще на пару градусов.

20 сентября и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин подписал постановление о начале отопительного сезона. С 21 сентября тепло начнет поступать на объекты соцсферы — в детские сады, школы, больницы и т.д., а с 23 сентября — в жилой фонд города. Однако батареи потеплеют не сразу — процесс регулировки и наладки системы отопления обычно занимает порядка 10 дней, пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля.

По информации ДГХ мэрии города Ярославля, учреждения социальной сферы готовы к подаче тепла на 100%, а жилой фонд — на 98%.