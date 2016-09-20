Воронеж, 20 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. 11 тыс. 523 избирательных бюллетеня на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва в Воронежской области по федеральному округу признаны недействительными, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

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Всего в выборах в регионе приняли участие 943 тыс. 544 избирателя, или 50,36% от общего числа жителей региона, имеющих избирательное право. Число недействительных бюллетеней составило 1,22% от общего числа опущенных в урны.

Больше всего испорченных бюллетеней оказалось в Воронежском одномандатном округе — 3 тыс. 190. Еще 2 тыс. 457 недействительных бюллетеней обнаружилось в Правобережном округе, 3053 — в Аннинском, в Павловском — 2 тыс. 823.

На выборах одномандатников картина следующая: Воронежский округ — 5 тыс. 603 недействительных бюллетеня, Правобережном — 4 тыс. 787, Аннинском — 7 тыс. 752, Павловском — 4 тыс. 765.

Отметим, что явка на выборы в Государственную думу в Воронежской области в этом году оказалась значительно ниже, чем в декабре 2011-го, когда выбирали шестой созыв парламента: тогда на избирательные участки пришли 64,3% избирателей.

За «Единую Россию» на этих выборах проголосовали 58,65% (в 2011-м — 49,5%), за КПРФ — 15,78% (21,8%), ЛДПР — 9,3% (8,8%), «Справедливая Россия» 6,78% (14,4% — в 2011 году).