Вологда, 20 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев рассказал о том, как проходили выборы в регионе, на оперативном совещании при губернаторе области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Напомним, 18 сентября Вологодская область выбирала депутатов Государственной думы, областного парламента, а также глав и депутатов органов местного самоуправления. В регионе было открыто 1005 участков, 27 из которых были оснащены комплексами электронного голосования.

«Выборам уделялось пристальное внимание. Практически 2500 человек присутствовали на избирательных участках в единый день голосования, еще около 2500 человек — это члены комиссий с правом совещательного голоса и члены комиссии ОБСЕ. Они работали целый день и были на подсчете голосов», — цитирует председателя избирательной комиссии области Дениса Зайцева корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя избиркома, несмотря на ряд жалоб и судебных разбирательств, выборы в регионе прошли без нарушений.

«Избирательная кампания была непростая, было 25 судов на момент регистрации выдвижения кандидатов, 13 решений были обжалованы в Верховном суде. Хочется отметить, что все решения избирательной комиссии Вологодской области, территориальных избирательных комиссий были правильными. Также наблюдали значительное количество жалоб. До единого дня голосования поступило 24 жалобы. В день голосования — 14 жалоб. Существенных жалоб, которые могли бы отменить результаты выборов или повлиять на них, мы не зафиксировали», — подчеркнул Денис Зайцев.

В общей сложности в регионе были признаны недействительными более 17 тыс. бюллетеней для голосования по общепартийным спискам в областной парламент и Госдуму. Это 9,3 тыс. бюллетеней на выборы в заксобрание области, 4,5 тыс. бюллетеней на выборы в Госдуму по 85-му округу (Череповец и западные районы), а также 3,96 тыс. бюллетеней на выборы в думу по 86-му округу (Вологда и восточные районы).

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, общая явка избирателей по области составила более 41%. Безусловное лидерство осталось за партией «Единая Россия» (37%), у ЛДПР второе место (21,8%), третье место — КПРФ (15,2%), «Справедливая Россия» набрала 12,98%.

На выборах в Госдуму, состоявшихся в декабре 2011 года, в Вологодской области «Единая Россия» получила 33,4% голосов, «Справедливая Россия» — 27%, КПРФ — почти 17% и ЛДПР — около 15,5%. Гораздо меньше получило «Яблоко» — 3,5%, партия «Патриоты России» набрала немногим более 1% голосов, «Правое дело» — менее 1%. Общая явка тогда составила более 56%.