Владивосток, 20 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Приморцы могут вздохнуть спокойно — опасения по поводу прихода в край нового тайфуна не подтвердились и на эту осень синоптики больше не обещают проливных дождей. Тайфун «Малакас», который ожидали 23−24 сентября, не дойдёт до Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном гидромедцентре.

Ivan Sinichkin Затопленный большой водой дом

После двух прошедших тайфунов «Лайонрок» и «Немтеун», которые принесли в Приморский край трехмесячную норму осадков и масштабные разрушения, синоптики следили и ожидали еще за одним тайфуном «Малакас». Но он, по словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, прошел стороной и движется к Японским островам.

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«Вероятность выхода тайфуна «Малакас» на Приморский край нулевая. Сегодня он с давлением в центре 945 гПа (это достаточно низкое давление) подошел к южным Японским островам, а дальше направится вдоль острова Хонсю на северо-восток и, ориентировочно, вблизи Токио уйдет на восток, в Тихий океан. К южному побережью Дальнего Востока путь ему преграждает антициклон с довольно прохладной воздушной массой. Таким образом, можно сказать, что сезон тайфунов в Приморье закончился», — пояснил Борис Кубай.

Отметим, что днём в крае по летнему тепло, светит яркое солнце и по народным приметам в Приморье пришло «бабье лето».

Как сообщало ИА REGNUM, ожидалось, что после 15 сентября в Приморье будут бушевать еще два тайфуна. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков во время совещания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС в Приморском крае. И если один из тайфунов прошел в виде непродолжительных осадков 15−16 сентября, то «Малакас» имел бы куда более значительную силу.

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Напомним, в результате двух прошедших тайфунов в Приморье выпало до трехмесячной нормы осадков. В крае до сих пор действует режим ЧС федерального уровня. Более 20 населенных пунктов, 3 тысяч домов и 6 тысяч придомовых территорий и земельных участков оказались затопленными. В зоне стихии оказались порядка 9 тысяч человек, из них более 1,3 тысячи детей. Разрушено и размыто 43 участка дорог в 14 муниципальных образованиях общей протяженностью почти 86 км. Было повреждено 70 автомобильных мостов в 10 муниципалитетах.

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