Владикавказ, 20 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В единый день голосования сотрудниками североосетинской полиции были выявлены факты нарушения общественного порядка и избирательного законодательства. Как сообщили в силовом ведомстве, выборы на участках, в которых были задокументированы правонарушения, состоялись, передает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В конфликт с законом вступили молодые жители Правобережного района. В результате провокационных действий группы лиц была повреждена урна для бюллетеней на избирательном участке, рассказали в полиции. Нарушителей общественного порядка удалось оперативно выявить и задержать. Четверо из них привлечены к административной ответственности, а против еще одного правонарушителя собран материал за воспрепятствование осуществлению избирательных прав по статье УК РФ. Остальными гражданами займутся работники прокуратуры. Всего полицейскими по этому инциденту было задержано девять человек.

По словам очевидцев, молодые люди на избирательном участке в городе Беслане, в административном центре Правобережного района сломали урну якобы при попытке вброса бюллетеней в пользу одной из партии. Однако в территориальной избирательной комиссии эту версию опровергли. Между тем в социальных сетях выложили видеоролик, где четко просматриваются действия правонарушителей.

Еще один факт нарушения избирательного законодательства полицейскими был предотвращен на одном из избирательных участков Владикавказа, где при попытке вброса бюллетеней был задержан житель столицы Северной Осетии. За противозаконные действия ему также придется отвечать.

Напомним, что 18 сентября, в единый день голосования североосетинская полиция несла службу в усиленном режиме. На избирательных участках было задействовано в общей сложности более двух тысяч сотрудников МВД, военнослужащих внутренних войск, а также представителей добровольных народных дружин. Замечаний от членов участковых и других избирательных комиссий, политических партий, представителей кандидатов и наблюдателей в адрес сотрудников МВД по РСО-Алания не поступало.