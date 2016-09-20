Магнитогорск, Челябинская область, 20 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Магнитогорске сотрудники СКР проверяют возможное избиение школьницы водителем маршрутки, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

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Ранее о том, что в Магнитогорске водитель вытащил из автомобиля 16-летнюю девушку и ударил ее несколько раз по голове, сообщали СМИ. По данному факту началась доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.