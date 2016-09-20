Рига, 20 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Для того чтобы нормально жить, люди в Латвии хотели бы получать в месяц в среднем 1216 евро, свидетельствуют данные опроса SKDS, сообщает LETA.

Images Money Евро

Как сообщается, в 2016 году названа крупнейшая сумма, которую люди хотят зарабатывать для нормальной жизни. До этого самая высокая сумма была названа в 2008 году — 1146 евро.

В 2000 году, согласно данным опроса, людям для нормальной жизни требовалось 494 евро. С 2000 года до начала кризиса эта сумма ежегодно росла — так, в 2007 году она выросла на 272 евро до 963 евро. Еще через год, в 2008 году, сумма, необходимая для нормальной жизни, составляла уже 1146 евро. Затем она начала уменьшаться и в 2012 году составила 844 евро, после чего вновь выросла. С 2012 года сумма, необходимая для нормальной жизни, в течение пяти лет выросла на 44%.

В свою очередь, по данным опроса, ежемесячная сумма для удовлетворения всех желаний стремительно выросла за последние пять лет, достигнув в 2016 году 3316 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше. Напомним, на сегодняшний день минимальная зарплата в Латвии составляет 370 евро.

Также, по данным Центрального статистического управления Латвии, 30,1% работников получали нетто-зарплату в размере от 450,01 до 700 евро в месяц, 17,3% — от 700,01 до 1400 евро, 2,5%— 1400,01 евро и выше.