Иркутск, 20 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Иркутскую область с начала 2016 года по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 818 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Иркутской области.

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По словам министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой, основная часть соотечественников переехала из Казахстана, Украины, Армении, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, а также из Германии, Беларуси и Латвии. Около 84% прибывших соотечественников трудоспособного возраста уже работают на предприятиях, обучаются в высших или средних профессиональных образовательных организациях. В основном граждане трудоустроены по востребованным профессиям на региональном рынке труда (врач, инженер, учитель, воспитатель, повар, сварщик, тракторист).

Иркутская область участвует в реализации госпрограммы по переселению соотечественников с 2007 года. С начала 2014 года переселяющимся на постоянное место жительства в Приангарье государственные гарантии и социальная поддержка предоставляются в полном объеме, так как регион включен в перечень территорий приоритетного заселения. В ведомстве напомнили, что участники госпрограммы для переселения могут выбрать любой населенный пункт Иркутской области. Также они могут рассчитывать на выплату «подъемных», адресную материальную помощь, детские пособия, частичное возмещение найма жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по программе переселения соотечественников из-за рубежа в регион вернулись 3 тысячи человек.