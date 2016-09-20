Москва, 20 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Так, согласно проведенному в августе совместному опросу YouGov и The Economist, всего 27% зарегистрированных республиканцев негативно относятся к российскому президенту. При этом два года назад этот показатель составлял 66%.

Premier.gov.ru Путин не церемонится

Кроме того, в ходе опроса 85% республиканцев назвали Владимира Путина сильным лидером, в то время как всего 18% респондентов сказали то же самое о президенте США Бараке Обаме. Что касается избирателей, поддерживающих кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа, то среди них рейтинг поддержки российского президента еще выше: каждый третий его сторонник сказал, что положительно относится к Владимиру Путину.

«Я думаю, что он единственный лидер крупной страны, который выделяется в наше время. Он действует в интересах своей страны и не церемонится», — заявил респондент Джефф Гриморд из Калифорнии.

В свою очередь Фрэнк Хокинс из Флориды признался, что восхищается действиями Владимира Путина в Сирии и его борьбой с экстремизмом в мусульманских республиках России.

FT отмечает, что этот сдвиг в восприятии пришелся на период, когда отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне со времен «холодной войны». Примечательно, что, по словам некоторых сторонников Трампа, это противостояние вызвало у них еще больше симпатии к Владимиру Путину.

Ранее в ходе опроса социологического института Forsa выяснилось, что многие сторонники оппозиционных немецких партий «Альтернатива для Германии» и «Левые» доверяют Владимиру Путину больше, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.