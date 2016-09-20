Ставрополь, 20 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум.



Дмитрий Загорский ИА REGNUM «Единая Россия»

По уточненным данным на 20 сентября, партия «Единая Россия» по итогам выборов в Думу Ставропольского края набрала 53,07% по партийному списку и 23 из 25 одномандатных кресел. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава крайизбиркома Евгений Демьянов.

Таким образом, депутаты от партии власти гарантированно займут 36 из 50 депутатских кресел, фактически не оставляя шансов оппозиционным силам на то, чтобы иметь возможность отклонять законопроекты, предложенные этой партией.

По уточненным данным крайизбиркома. Помимо единоросов, по единому округу ЛДПР набрали 17,72%, КПРФ — 15,69%, СР — 6,19%, Яблоко — 1,58%, Зеленые — 1,91%.

По одномандатным округам побед у кандидатов оппозиционных партий нет. По двум округам победили самовыдвиженцы.

Напомним, из избранных по одномандатным округам краевых депутатов нового созыва 17 — законодатели прошлого состава думы, кроме того, победу одержали экс-депутаты городских парламентов Ставрополя и Пятигорска, глава сельсовета и известные в крае предприниматели.

Выборы в Ставропольском крае признаны состоявшимися. На избирательные участки в регионе пришли 41,69% избирателей.

Евгений Демьянов, подводя итоги выборов, также уточнил, что в правоохранительных органах еще идут проверки по четырем обращениям о нарушениях на выборах. Вместе с тем, он добавил, что отметил, что нарушения эти незначительны и не могут уже никак повлиять на исход голосования. Всего во время выборов проверялись данные более ста обращений. Большинство из них носили технический характер.

Как ранее сообщало ИА, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирали депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах.