Донецк, 20 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко 19 сентября провел переговоры с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Мы передали ряд предложений по обеспечению безопасности пребывания членов миссии ОБСЕ на территории ДНР и беспрепятственной организации полетов беспилотных летательных аппаратов миссии. Они обещали это все рассмотреть, и к 25 числу (сентября) дать ответ на эти предложения», — цитирует Захарченко ДАН.

Глава республики отметил, что на встрече поднимался вопрос обстрелов территории ДНР украинскими силовиками, а также неконтролируемыми Киевом подразделениями.

«Мы указали на то, что украинские военные обстреливают мирное население, страдает социальная инфраструктура. В миссии ОБСЕ согласилась с этим. Они обратили внимание на эти сообщения и пообещали провести беседу с украинской стороной», — рассказал Захарченко.

Отметим, что сегодня, 20 сентября, в Минске начали переговоры участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Здесь на на повестку дня вынесены вопросы «режима тишины», а также документ о разведении сторон.

Глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24» «рекомендовал» Киеву подписать этот документ, который практически согласован — «и не вносить дополнительные правки и всякие изменения, которые они постоянно делают». «Мы все-таки приверженцы Минских соглашений, мы действительно хотим мира», — отметил он.

Он также обратился к Германии и Франции, которые выступают гарантами «Минска-2», оказать давление на Украину в деле подписания данного соглашения.

«Иначе все заявления Киева о том, что он приверженец «Минска» и ратует за мир, окажутся очередной ложью», — подчеркнул глава республики.

ДНР настаивает на скорейшем подписании соглашения о разведении сторон в Донбассе и пытается согласовать три точки разведения противоборствующих сторон, чтобы снизить напряженность на линии соприкосновения.