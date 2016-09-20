Барнаул, 20 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Кризисную ситуацию с обветшалыми теплоисточниками в Бийске уже начали исправлять: силами ответственного инвестора, которым власти региона летом 2016 года определили Сибирскую генерирующую компанию (СГК), уже реализовал первую часть проекта по строительству перемычки для объединения двух теплосетевых контуров в Рубцовске. Как сообщили сегодня в пресс-службе компании, объединение начнется уже в октябре.

www.altaitarif22.ru Рубцовск. ТЭЦ

«Это станет первым этапом реконструкции всей системы теплоснабжения города и его перевода на единый теплоисточник — Южную тепловую станцию», — заявили энергетики. По словам Александра Гросса — директора Барнаульской тепломагистральной компании, под управлением которой находятся ЮТС и теплосетевой комплекс Рубцовска, с октября в Рубцовске начнет работать подрядная организация, задача которой — смонтировать перемычку между северным и южным контурами теплосетей города.

«Реконструкция самой системы трубопроводов запланирована уже на следующий год: 2 км мы планируем построить в этом году и 4 км — реконструировать в следующем», — отметил энергетик и заверил, что планы построены так, чтобы рубцовчане не почувствовали перебоев теплоснабжения.

«Работы будут проходить в летний период, а, что касается подачи горячей воды, то строительство перемычки на это никак не повлияет, а реконструкция будет проводится летом, параллельно с опрессовкой», — пояснил Александр Гросс.

Завершить объединение теплосетей планируется уже к началу отопительного сезона 2017−2018.

Напомним, решение привлечь для решения проблем теплоснабжения Рубцовска добросовестного инвестора в лице СГК власти региона приняли в июне 2016 года в связи с серьезными проблемами, возникшими в городских муниципальных предприятиях. 17 июля Городская Дума Рубцовска единогласно одобрила обращение к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой об установлении повешенного уровня роста тарифов на тепловую энергию для рубцовчан.

По его мнению губернатора, реализация мероприятий обновленной схемы даст возможность более эффективно использовать ресурсы, а также обеспечит надежность функционирования всей системы теплоснабжения города. После успешной реализации этого проекта Рубцовск, по его мнению, должен перестать быть проблемным городом, где ежегодно властям приходится подключаться к решению задачи по приведению в рабочее состояние северной ТЭЦ.

«На Южной тепловой станции будут смонтированы дополнительные мощности по генерации тепла, и совокупной мощности должно хватить для надежного обеспечения теплом всего города — а это 145 тыс. человек. К сожалению, город не имеет единого теплового контура, и необходимо построить дополнительные перемычки, которые объединят две системы теплоснабжения, чтобы с одной площадки обеспечить весь тепловой контур города теплом», — подчеркнул глава Алтайского края Александр Карлин.

Что касается текущих вопросов подготовки к отопительному сезону, то на данный момент на угольном складе в Рубцовске запасено уже 10 тысяч тонн топлива при нормативе 24 тысячи тонн. До 1 октября на станции обязались запасти 30 тысяч тонн угля, что выше нормативного запаса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на создание надёжной современной схемы теплоснабжения в Рубцовск планируется направить сумму порядка 1,5 миллиардов рублей. Помимо надежного и качественного снабжения потребителей теплом и горячей водой, установка нового оборудования позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить до нормативных показателей выбросы вредных веществ в атмосферу.