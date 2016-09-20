Москва, 20 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. При подаче заявления о признании должника банкротом для физлиц предлагается изменить размер госпошлины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

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Сейчас размер госпошлины при подаче заявления о признании банкротом составляет 6 тыс рублей. В связи с вступлением в силу закона, регулирующего несостоятельность (банкротство) граждан, предлагается установить размер госпошлины в зависимости от лица, обратившегося в Арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Для физлиц предлагается установить госпошлину в размере 300 рублей, а для организаций — 6 тысяч рублей.

Предполагается, что нормы должны вступить в силу 1 января 2017 года.