Лондон, 20 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ближайший матч английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лестера» проведет на скамейке запасных. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Дмитрий Голубович Уэйн Руни

По данным издания, инициатором столь «сурового решения» стал главный тренер команды Жозе Моуринью, который недоволен физической формой футболиста.

В текущем сезоне 30-летний Уэйн Руни провел за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей и забил один гол.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 24 сентября.

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