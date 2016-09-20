Москва, 20 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. До конца 2016 года для водителей маршрутных такси в Москве выберут единый дресс-код. Как заявил директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян, новая форма будет похожа на одежду сотрудников Мосгортранса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси в Москве

Он уточнил, что некоторым перевозчикам уже запрещено выезжать на рейсы в футболках и майках. «Мы постепенно идем к формализации дресс-кода как такового», — приводит слова Блудяна портал «М24».

Предполагается, что водители будут носить рубашки синего цвета.

Напомним, в результате реформы наземного транспорта в Москве перекрасили маршрутное такси в синий цвет. Перевозить пассажиров могут только те маршрутки, которые заключили контракт с мэрией. Так, обслуживанием столичных маршрутов занимаются восемь компаний: «Трансавтолиз», «Гепарт», «Таксомоторный парк № 20», «Альфа Грант», ТК «Рико», «Гортакси», «Автокарз».

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