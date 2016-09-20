Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. На Сахалине свыше 300 многодетных семей с 2013 года не могут начать освоение участков, выделенных им чиновниками прежнего состава правительства в районе села Дальнего. Как заявил губернатор островного региона Олег Кожемяко, земли выдавали с целью поставить галочку в отчётности, а не помочь людям. Теперь людям предстоит пройти новый этап — обменять участки в Дальнем на участки в районе Новой Деревни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Лемох. Дети. Ок. 1910

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Встреча инициативной группы, которая представляла интересы многодетных, состоялась с мэрии Южно-Сахалинска с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе обсуждения проблемной темы было отмечено, что в 2013 году чиновники прежнего состава областного правительства проигнорировали строительные нормы и требования и выделили 314 семьям территории в селе Дальнем без какой-либо инженерной инфраструктуры.

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Указанные наделы, как выяснилось позже, находятся на бывших землях сельскохозяйственного назначения, здесь проходят мелиоративные каналы. На глубине в 1,5 метра проложена сеть труб, что не позволит семьям вырывать котлован под фундамент будущего дома. Более того — повреждённая система мелиорации, которая к тому же находится в федеральной собственности, может привести к подтоплению участков многодетных.

«Землю многодетным семьям в этом месте выделили не для того, чтобы помочь людям, а с целью поставить галочку в отчёте, — прокомментировал глава Сахалинской области.

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На совещании также была приведена сумма, которая потребуется для создания в районе села Дальнего необходимой инженерной инфраструктуры. Расчёты говорят о 3,4 миллиардах рублей, то есть на обустройство одного участка придётся потратить 8,5 миллионов рублей.

Чтобы после нескольких лет обещаний многодетные всё-таки смогли воспользоваться своей привилегией и начали строиться на бесплатных землях, им предложили обменять участки в Дальнем на участки в районе Новой Деревни. Там частично имеется инфраструктура: дорожное полотно, столбы электропередач, подготовлены проекты систем водоснабжения и водоотведения, построенные дома власти пообещали подключить к газоснабжению.

По итогам встречи было принято создать рабочую группу. В областном правительстве уверяют, что каждой многодетной семье в индивидуальном порядке специалисты помогут обменять земельные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что многодетным семьям земли должны выдавать с инфраструктурой: ситуация должна улучшаться, а люди должны строиться. Тогда же глава государства пообещал подумать о законе, который бы устанавливал требования к качеству выделяемых многодетным участков.