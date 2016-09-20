Саратов, 20 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Саратове профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход» с 12 по 18 сентября выявило 257 нарушений водителями со штрафом 1500 рублей и 161 нарушение пешеходами со штрафом в размере 500 рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Unsplash Пешеходный переход

Водители не снижают скорость у пешеходных переходов, а пешеходы переходят дорогу, не убедившись в собственной безопасности.

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Во время рейда полицейские осуществляли надзор за движением транспорта и пешеходов, в отношении нарушителей сотрудниками Госавтоинспекции составлялись административные материалы и проводились профилактические беседы о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.

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Напомним, в Саратовской области в 2015 году смерть 40% погибших в ДТП жителей связана с аварийным состоянием дорог и плохим обустройством дорожно-уличной сети. По данным начальника УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павла Рогова, количество автомобилей в регионе превысило 1 млн штук, в 2015 году зафиксировано 580 тыс. нарушений ПДД.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев с начала 2016 года в России граждане произвели оплату штрафов на сумму 1,4 млрд рублей. Услуга проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения в этом году стала самой популярной у пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщили в Минкомсвязи РФ.

Напомним, с 1 января 2016 года вступил в силу закон о «скидках» при своевременной оплате штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Так, водители-нарушители, оплатившие штраф в срок — не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, могут оплатить его в размере 50%.Читайте также: Штрафы ГИБДД — лидер по популярности на Едином портале госуслуг