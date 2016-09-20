Оренбург, 20 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области коммунисты намерены 20 сентября подать в суд заявление с требованием о пересчете голосов избирателей по округу № 20 (Ленинский район города Орска). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь обкома КПРФ Владимир Новиков.

AlexanderStein Подсчет

«У Владимира Гудомарова (кандидат от КПРФ по одномандатному округу № 20) высвечивался мандат. Неожиданно начались задержки с подсчетом голосов. На последнем избирательном участке около 400 человек проголосовало на дому», — сказал лидер оренбургских коммунистов и выразил мнение об откровенной фальсификации.

Как заявил Гудомаров, с помощью переносной урны по округу проголосовало 377 человек, что вызвало у кандидата сомнения. Кроме того, он заявил, что несколько заявлений были написаны одним почерком. На одном из участков выездная комиссия привезла на два бюллетеня больше, чем было зарегистрировано избирателей. Гудомаров требует отменить результаты голосования и утвердить новый протокол, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

«Мы еле отстояли результат по Кувандыку и Медногорску. Там тоже застопорили подсчет голосов. Мы настояли. В итоге один мандат — у нас», — признался Новиков.

Напомним, что по одномандатному округу № 17 депутатом в Заксобрание прошел Сергей Гусейн (КПРФ), набрав 32,62% голосов, оставив позади единоросса Андрея Герасименко (28,03%).

Стоит отметить, что по округу № 20, по данным облизбиркома, победу одержал Василий Тишин («Единая Россия») — 35,4%. На втором месте Владимир Гудомаров (КПРФ) — 32,54%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Оренбуржье прошли выборы депутатов федерального, регионального и районного уровней. В Заксобрание Оренбургской области по итогам выборов по 23 одномандатным округам победили 22 единоросса и один коммунист.

Как отметил председатель облизбиркома Александр Нальвадов, выборы можно признать действительными.