Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум.

У гандбольного клуба «Ростов-Дон» есть проблемы и в атаке, и в защите. На эти пробелы обратил внимание после победного матча (31:27) с «Ладой» (Тольятти) главный тренер донской команды Ян Лесли. «Сразу после игры у меня был разговор с гандболистками», — прокомментировал наставник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба 20 сентября.

vk.com/rostovhandball Гандболистка «Ростов-Дона»

«Рад, что мы победили. В матче были и хорошие моменты, и плохие. Но мы выиграли, это хорошо. Победили «Кубань» и «Ладу», однако впереди еще много работы. Новичкам еще нужно время, чтобы адаптироваться», — сказал Лесли.

Рулевой «Лады» Левон Акопян отметил, что для победы команде не хватило одного-двух опытных игроков. «После встречи с таким сильным соперником, как «Ростов-Дон», начинаешь понимать, что представляет из себя наша молодежь. Многие сильные игроки ушли. Но молодые гандболистки у нас неплохие, сегодня они бились, сражались», — обратил внимание Акопян.

Следующие две игры в рамках предварительного этапа Супер Лиги чемпионата России пройдут для дружины Яна Лесли на выезде. В Москве и Звенигороде ростовчанки встретятся с «Лучом» и «Звездой». Встречи пройдут 25 и 27 сентября соответственно.

Напомним, ранее наставник донского клуба упоминал о том, что гандболистки сейчас проводят много времени на тренировочной площадке для наработки новых комбинаций. Некоторые новички пока еще набирают форму и вливаются в коллектив.