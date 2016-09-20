Москва, 20 сентября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Сбербанк с 20 сентября начал обслуживать карты платёжной системы «Мир» в банкоматах и торгово-сервисной сети: работы по интеграции организации с национальной платежной системой «Мир» завершились. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка РФ.

mironline.ru Платежные карты «Мир»

Комментируя начало обслуживание карт «Мир», директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова заявила, что в настоящее время число принимающих карты pos-терминалов превышает 80 тысяч, и оно будет увеличиваться в дальнейшем.

«Также Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приема карт «Мир», — сказала она.

По словам Кирсановой, в октябре этого года планируется завершить переход на обслуживание карт «Мир» во всех терминалах Сбербанка. В начале будущего года организация намерена обеспечить стопроцентный приём карт «Мир» в платёжной системе.

Коммерческий директор АО Национальная Система Платежных Карт (НСПК) Сергей Радченков заявил, что именно Сбербанк обеспечивает большую долю эмиссии и эквайринга российских банковских карт.

«Начало раскрытия инфраструктуры в этом году — плановый и значимый шаг развития национальной платежной системы карт «Мир», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что Банк России в ближайшее время намерен установить для российских банков крайний срок, когда кредитные организации должны будут выдать бюджетникам карты национальной платежной системы «Мир». С 1 января 2018 года российские банки будут обязаны обеспечить картой «Мир» всех своих клиентов, получающих финансовые средства из бюджета или внебюджетных государственных фондов.