Тбилиси, 20 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Грузии обеспокоены ростом так называемого «грозного оружия» в соседних Армении и Азербайджане, в основном поставляемого из России. Теме усиленного вооружения соседей посвятило статью грузинское издание «Резонанси».

mil.am Армянские военнослужащие

«Кремль ускоренно вооружает современным мощным оружием две соседние Грузии страны», — констатирует автор статьи, учитывая те современные оперативно-тактические ракетные комплексы, которые Армения в последний период получила от России в рамках льготного кредита на сумму $200 млн.

Беспокоит Грузию то, что «в случае возобновления военных действий в Нагорном Карабахе Ереван сможет с помощью «Искандера» и «Точки У» нанести удары по таким объектам стратегического значения, как Мингечаурская плотина и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан».

Анализируя рост вооружения Еревана, грузинский военный обозреватель Георгий Инаури отмечает, что об уравнивании его с вооружением азербайджанской армии речь не идет, так как Азербайджан, в отличие от Армении, имеет финансовые возможности для закупки вооружения и покупает его не только у России, но и у Турции и Израиля.

«У Баку проблем с закупкой оружия нет. Хотя армянскую сторону это вооружение, можно сказать, расправит и добавит самоуверенности, так как потенциал армянской армии, судя по представленным на параде видам и количеству техники, вырос один к десяти. Со своей стороны, появление такого грозного оружия кружит «горячие головы» и дает партию войны как в Баку, так и в Ереване больше повода для военной риторики, а это не оставляет шансов для решения конфликта мирным, конструктивным путем», — отмечает Инаури.

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