Барнаул, 20 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В рамках реализации проекта софинансирования расходов местных бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса и региональной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014−2020 годы, для поддержки значимых проектов алтайских предпринимателей направлено 30 млн. рублей из средств краевого и федерального бюджетов. Об этом сегодня, 20 сентября, извещает управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на распоряжение губернатора.

Светлана Шаповалова Малый бизнес на Алтае

Согласно этому распоряжению, субсидии из вышестоящих бюджетов получат 7 городских округов и 32 муниципальных районов Бюджетные средства направляются в виде грантов, субсидирования затрат на покупку нового оборудования и техники, в том числе приобретаемых по договорам лизинга. Также предприниматели смогут воспользоваться финансовой поддержкой для возмещения части банковской процентной ставки по привлекаемому кредиту, — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доступность кредитов для алтайского бизнеса обеспечивается через выдачу независимых гарантий, предоставляемых Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках заключенного с администрацией Алтайского края Соглашения о сотрудничестве по «Программе 6,5%», а также поручительств Алтайского гарантийного фонда по совместному проекту с коммерческим банком «Сибсоцбанк» — «Гарантия развития».

Программы льготного кредитования помогли субъектам алтайского бизнеса привлечь свыше 1 млрд рублей кредитных средств. Деньги предприниматели направляют как на пополнение оборотных средств предприятий, так и на реализацию инвестиционных проектов.

В минувшем году в территориях региона, получивших субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса, создано более 400 новых рабочих мест и сохранено почти 2000 действующих рабочих мест. Лидерами по успешному использованию механизмов поддержки предпринимательства являются Благовещенский, Поспелихинский, Завьяловский, Кулундинский, Романовский районы.