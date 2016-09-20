Чебоксары, 20 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В Чебоксарах растёт число заболевших ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии, за период с 12 по 18 сентября зарегистрировано 3 837 случаев заболеваний, что в 1,5 раза уровня предыдущей недели (с 4 по 11 сентября) и на 33% — аналогичного прошлогоднего периода. Эпидемический порог превышен на 5%.

cap.ru Новочебоксарск, подстанция скорой медицинской помощи

Почти 72% заболевших — дети и подростки, рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах. За неделю в лечебно-профилактические учреждения Чебоксар госпитализировано 88 больных ОРВИ (за предыдущую неделю — 79), из которых дети в возрасте до двух лет составили 69,3%.

Случаи гриппа не зарегистрированы. За неделю лабораторно обследованы 8 человек, выявлено два случая парагриппа и один — аденовирусной инфекции.

В ведомстве напоминают о профилактике — ведении здорового образа жизни, включая полноценный сон, употреблении здоровой пищи, физической активности и исключения физических и эмоциональных нагрузок. В управлении также рекомендуют избегать мест массового скопления людей во время эпидемии гриппа, соблюдать гигиену, чаще делать влажную уборку и проветривать помещение.

Напомним, что в рамках национального календаря профилактических прививок будут привиты более 520 тыс. жителей Чувашии из групп риска: младенцы, школьники, студенты, врачи, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, пожилые и лица с хроническими заболеваниями. По состоянию на 15 сентября, привиты почти 55 тыс. детей и 161,5 тыс. взрослых.

Рост заболеваемости произошёл после резкого похолодания в Чебоксарах. В детсадах и школах — холодно, дети чихают и кашляют. Власти обещают дать отопление не ранее 1 октября. «Нормативными документами регламентировано, что подача тепла в жилые дома может быть начата со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов тепла. Согласно метеопрогнозам, указанные условия в Чебоксарах будут достигнуты к 1 октября», — говорят в мэрии.

По прогнозам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, температура воздуха пока останется ниже климатической нормы и составляет в настоящее время +6…+11 градусов тепла. 22 сентября ожидаются сильные дожди. 23 сентября потеплеет до +10…+15 градусов. В выходные дни регион останется в теплой воздушной массе.