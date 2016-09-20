Майкоп, 20 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Выборы в Адыгее прошли в штатном режиме. Все выборные кампании признаны состоявшимися и действительными. Об этом на встрече с главой республики Асланом Тхакушиновым сообщил председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта РФ 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В голосовании, по его словам, приняло участие более 53% избирателей республики, из них 1,8 тыс. граждан — избиратели в возрасте старше 90 лет.

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За время избирательной кампании в ЦИК Адыгеи поступило 55 обращений о нарушениях избирательного законодательства. По всем принимаются предусмотренные законом меры, заверил глава центризиркома. На одном из участков в Майкопе результаты выборов из-за нарушений признаны недействительными. Речь идет об участке №123, где проголосовало около тысячи избирателей. Здесь, по словам Самогова, допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить волеизъявление граждан.

«Выборы были организованы на хорошем уровне. Замечаний из ЦИК РФ не поступило», — отметил Аслан Тхакушинов, поблагодарив республиканский центризбирком за хорошую организацию выборочных кампаний.

В результате прошедших выборов в Госдуму РФ по единому избирательному округу лидером голосования становится «Единая Россия». В Адыгее за региональный партийный список «Единой России», который возглавляет Аслан Тхакушинов, по данным на 09:30 20 сентября, за партию власти проголосовали более 108,7 тыс. избирателей или 59,45%. КПРФ в республике получила 13,37% голосов избирателей (24 456 человек), ЛДПР — 12,66% (23 158 человек), партия «Справедливая Россия» — 4,83% (8833 человек). Всего на выборах было представлено 14 партий, из них семь партий получили менее 1% голосов избирателей республики.

По одномандатному округу в Государственную думу РФ от Адыгеи проходит самовыдвиженец, член «Единой России» Владислав Резник. Он набрал 55,22% голосов избирателей (100 651 человек).

Напомним, кроме выборов депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва, в Адыгее в единый день голосования прошли выборы депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи шестого созыва, 11 кампаний по выборам глав муниципальных образований республики и 16 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в законодательный орган республики по данным на 23:58 19 сентября, «Единая Россия» набирает 58,31% избирателей, КПРФ — 15,3%, ЛДПР — 14,09%, «Справедливая Россия» — 7,15%, «Коммунисты России» — 2,53%. Явка составила 41,5% избирателей.