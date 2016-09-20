Москва, 20 сентября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Москве до конца 2016 года более 250 парконов оборудуют видеорегистраторами для усиления контроля над нарушителями на дорогах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паркон ЦОДД

Так, видеорегистраторы будут установлены на лобовом стекле автомобилей. «Видео с записывающих устройств снимается в высоком разрешении. Кроме того, одно из требований к камерам — способность считывать номера в любое время суток», — уточняется на сайте.

Всего в городе работает 375 парконов.

Напомним, в столице сотрудники МАДИ получили персональные видеорегистраторы, с помощью которых идет запись процесса эвакуации машин.