Москва, 20 сентября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Построение предвыборной кампании на отрицании факта воссоединения России с Крымом отрицательно сказалось на результатах «Яблока» и ПАРНАСа. Комментируя итоги прошедших выборов в Госдуму РФ в эфире передачи «60 минут» 19 сентября на телеканале «Россия 1», президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указал на ошибки партий и нереализованные возможности.

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По его мнению, одним из факторов, повлиявших на результаты «Яблока» и ПАРНАСа, является как раз отрицание факта воссоединения России с Крымом. За указанные партии консолидированно проголосовало менее 3% граждан России, что говорит об абсолютном большинстве «за» Крымский консенсус.

Президент Центра стратегических коммуникаций также посоветовал в будущем не недооценивать регионы. Так, в последние две недели именно за счёт этой работы вперёд вырвались эсеры, а тем временем «Яблоко» тратило колоссальные деньги на онлайн-агитацию.

«На самом деле очень большие надежды возлагались на партии, которые были в рамках Крымского консенсуса, но представляли праволиберальный контур. Здесь можно было получить до 9%, если его собирать. Те люди, которые в принципе согласны с Крымом и Севастополем в составе РФ, но которые хотят городскую повестку: антикоррупционная борьба, защита бизнеса, борьба с правоохранительными органами. Эта повестка была очень актуальна, но очень мало партий, которым удалось пройти по этой тонкой грани. С одной стороны, вывести реальную повестку внутреннюю, за которую люди действительно готовы голосовать, и при этом избежать внешнего фактора», — прокомментировал Абзалов.

Напомним, выборы в Государственную думу VII созыва состоялись 18 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 99% бюллетеней «Единая Россия» набрала 54%, КПРФ и ЛДПР — более 13%, «Справедливая Россия» — свыше 6%. Другие партии пятипроцентный барьер перешагнуть не смогли: «Коммунисты России» набрали 2,28%, РППС — 1,74%, «Родина» — 1,49%, «Яблоко» — 1,99%, ПАРНАС — 0,73%.