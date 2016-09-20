Москва, 20 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Политическая партия, которая на выборах потеряла меньше всего, и является победителем. Об этом 19 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, получившая в Госдуме РФ VII созыва абсолютное большинство «Единая Россия» является новой КПСС и в будущем погубит страну.

Александр Комаров ИА REGNUM Первоуральск. «Единая Россия» — сила Урала

Читайте также: Путин призвал развивать многопартийность в России

«Вот вы показали, что «Единая Россия» получила большинство, абсолютное и конституционное. А это нужно стране? Не будем говорить, какая партия. Вот представляете, одна партия стала монополистом. У нас 112 миллионов избирателей, и 65 миллионов не пошли, больше, чем пришли. Это позор», — подчеркнул Жириновский.

«У нас была КПСС, у неё было абсолютное большинство 73 года. Они объявили, что у них блок коммунистов и беспартийных. Чем это всё закончилось? Люди не хотели ходить, люди сопротивлялись, — напомнил Жириновский. — И когда они сами себя предали, сами распустили свою партию, никто не вышел их защищать, и мы потеряли треть страны. Сейчас вы то же самое делаете. Монархия была — царя убрали, империя рухнула — всё рассыпалось, КПСС убрали — всё рассыпалось. Сейчас вы радостные, понимаете, что вы делаете?»

Он также косвенно назвал ЛДПР победителем прошедших выборов, обосновав свою позицию падением поддержки среди избирателей и у «Единой России», и у КПРФ. Партия власти «провисла» на 5 миллионов избирателей, аналогично — коммунисты, либерал-демократы потеряли 700 тысяч человек.

«Партия, которая меньше всех потеряла, она и является победителем. От вас отвернулось 5 миллионов, от нас 700 тысяч всего. Они всё проиграли, эта партия страну погубит. Это новая КПСС. Я заранее говорю: народ не выйдет вас защищать. Никогда», — уверен Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, к моменту подсчёта 97,3% бюллетеней «Единая Россия» получила на выборах в Госдуму РФ 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Кроме того, в подавляющем большинстве одномандатных округов победителями стали кандитады-единороссы. Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.