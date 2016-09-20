Барнаул, 20 сентября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Согласно данным мониторинга остатков и движения нефтепродуктов, который осуществляют специалисту УФАС по Алтайскому краю, за период с 11 по 18 сентября у сети заправочных станций Газпромнефть на 20 копеек отмечено снижение розничных цен на дизельное топливо и бензины (АИ-92 и АИ-95).

Светлана Шаповалова АЗС Газпромнефти в Барнауле

В настоящее время стоимость АИ-92 на крупнейших сетевых заправочных станциях края — Газпромнефть и Роснефть составляет от 33,41 до 33,80 рублей, АИ-92 от 33,41 до 33,80 рублей; АИ-95 от 36,45 до 36,70 рублей. Дизельное топливо продают по цене от 33,10 до 33,60 рублей за литр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неделей ранее АИ-92 продавали в розницу от 33,61 до 33,80 рублей, АИ-95 — от 36,65 до 36,70 рублей. На мелкооптовом рынке бензин подешевел от 4,9% до 5,3% (до 2 375 рублей за тонну), а на дизельное топливо до 2,74% (934 рубля за тонну).

Известно, что за 7 месяцев 2016 года снижение цен на бензин составило 5,3% при среднем показателе по Сибирскому федеральному округу — 2,8%.