Тегеран, 20 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Иран готов сотрудничать с российской нефтегазовой компанией «Лукойл» и, более того, собирается делать это в рамках долгосрочных обязательств. Эти намерения подтвердил иранский министр нефти Бижан Зангане в ходе встречи в Тегеране с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым в понедельник, 19 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

lukoil.ru «Лукойл»

Руководитель «Лукойла» в очередной раз подчеркнул, что компания заинтересована в работе в Иране. У нее уже имеются два заключенных соглашения с правительством ИРИ на изучение территорий и конкретных месторождений, особо интересующих компанию. Речь идет, в частности, о работе на шельфе Персидского залива. При этом Алекперов отметил, что министр нефти Ирана подтвердил намерение Тегерана участвовать в совместных проектах.

В свою очередь Зангане, как пишет иранское агентство Shana, призвал к налаживанию между «Лукойлом» и Национальной иранской нефтяной компанией долгосрочного сотрудничества. Министр напомнил, что «Лукойл» был первой иностранной компанией, которая подписала с Ираном меморандум о взаимопонимании по разработке одного из нефтяных месторождений.

«Мы надеемся, что эта договоренность в скором времени будет реализована», — заявил Бижан Зангане.

Как ранее сообщалось, существует вариант новых нефтяных контрактов. По словам Алекперова, он, по предварительным условиям, более интересен компании, чем предыдущие сервисные контракты, потому что предполагает продажу нефти с привязкой к международным ценам. Новый контракт находится на рассмотрении в парламенте Ирана и Совете старейшин. В том числе ради обсуждения условий этого документа глава «Лукойла» и планировал посетить Тегеран.

ИА REGNUM ранее писало, что «Лукойл» заинтересован в продолжении работы в рамках иранских нефтяных проектов, в том числе в изучении той части Каспийского моря, которая прилегает к ИРИ. Дело в том, что, как считает Алекперов, компания хорошо знает Каспий и поэтому сможет быть конкурентной на территории Ирана.

В Тегеране, помимо обсуждения сотрудничества с министром нефти, Вагит Алекперов также провел встречу с директором Национальной иранской нефтяной компании Али Кардаром. Главы компаний говорили об условиях добычи нефти в Персидском заливе и освоении двух иранских нефтяных месторождений — Абе-Тимур и Мансуру.

Что касается Персидского залива, то в январе, то есть почти сразу после отмены западных санкций, «Лукойл» первым среди российских компаний подписал с иранскими властями соглашение по изучению прибрежной части залива. Документ предполагает проведение разведки в юго-западной части Ирана на нефтяных месторождениях в районе Абадан и в северной части Персидского залива. Сумма сделки составляет около $6 млн. Остальные детали договоренностей не разглашаются сторонами, так как информация считается конфиденциальной.

Напомним, что в ноябре 2015 года руководитель комитета по пересмотру нефтяных контрактов Министерства нефти Ирана Мехди Хосейни заявлял, что российские «Газпром» и «Лукойл» имеют хорошие шансы на то, чтобы получить контракты на разработку нефтегазовых месторождений. Если говорить конкретно о «Газпроме», то в августе текущего года «Газпром» и «Газпром нефть» начали согласовывать с Национальной иранской нефтяной компанией и Национальной иранской газовой компанией тексты меморандумов о сотрудничестве в разработке нефтегазовых месторождений. Тогда же посол РФ в Иране Леван Джагарян сказал, что создание консорциума российских компаний в Иране вполне возможно.