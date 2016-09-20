Красногорск, 20 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Спустя два дня после проведения Единого дня голосования, в котором наряду с другими регионами принимала участие и Московская область, в Подмосковье стали известны предварительные итоги голосования жителей на выборах депутатов Московской областной думы. Лидером по единому и одномандатным округам оказалась партия «Единая Россия». По мнению экспертов, такой результат был очевиден, учитывая наложение федеральных выборов на региональные, а также слабую борьбу других объединений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как отмечает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, было бы странно, если бы жители области голосовали на федеральном уровне за «Единую Россию», а на региональных выборах предпочли бы другие партии.

«Если «Единая Россия» получила 24 мандата из 25 в Подмосковье, значит другие партии, в том числе «Справедливая Россия», плохо боролись. Справедливороссы много где проиграли. Они во всей России могли мандатов 20 взять, а взяли 4 или 5. В общем мало. Слабо выступили», — пояснил Матвейчев, комментируя всего один мандат в областном парламенте, полученный не единороссами.

Он также отметил, что относительно низка явка избирателей, составившая в области 37%, может быть связана с переносом выборов с декабря на сентябрь.

«Перенос этот по явке бьет и мы это видим на выборах последних лет. Как только появился этот единый день голосования в сентябре, сразу явка в стране стала проседать», — заключил Матвейчев.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, результат в Подмосковье соответствует тем результатам, которые показывает «Единая Россия» в других регионах страны.

«В Московской области должен был сыграть эффект наложения федеральных выборов на региональные. Область, как и Москва, Санкт-Петербург в условиях реальной явки высокий результат показывать не будет никогда, если только голосование не будет нести судьбоносный характер. Московская область не стимулировала явку. Для выборов в Мособлдуму завышенная явка не нужна, поэтому в данном случае никто не вмешивался в естественный ход вещей. Губернатор Воробьев показал, что тяжелое наследие прошлых лет, когда выборы в Подмосковье звучали на всю страну, преодолено. В этот раз в Московской области выборы ни чем не отличались от выборов в любом другом регионе», — отметил Калачев.

Он также заявил, что результат выборов связан, в первую очередь, с подбором кадров в рядах «Единой России».

«Думаю, что выборы в облдуму прошли достаточно чисто. Здесь играет роль подбор кадров, система отбора кандидатов, праймериз, ставка на людей с избираемостью и наличием тех или иных ресурсов. Конкурировать с этими людьми по сути некому», — резюмировал эксперт.

Напомним, после обработки 85% бюллетеней, в Московской области стали известны предварительные итоги голосования по одномандатным округам по выборам в Московскую областную думу. Все кандидаты представляют партию «Единая Россия» за исключением Игоря Чистюхина, который выдвигается от партии «Справедливая Россия». «Единая Россия» также получила большинство на выборах в Мособлдуму по единому округу с 42,99% голосов.