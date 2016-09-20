Москва, 20 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Чартерные авиарейсы между Россией и Египтом могут возобновиться, но не во все египетские аэропорты, а в какой-либо один при условии необходимого уровня безопасности. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает радио «Маяк».

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Соколов подчеркнул, что вопрос возобновления чартеров зависит в первую очередь от египетских коллег.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсы из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета А321 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. В результате кровавой акции тогда погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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