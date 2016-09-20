Оренбург, 20 сентября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по оперативной информации районных управлений сельского хозяйства, сумма просроченной задолженности по заработной плате в сельскохозяйственных предприятиях на 10 сентября составила 26 млн 417,7 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Минсельхозе и подчеркнули, что основная часть (26 млн 167,7 тыс. рублей) приходится на хозяйства-банкроты.

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В ведомстве также отметили, что по состоянию на сентябрь произошло снижение долга на 3 млн 942 тыс. рублей. В частности, задолженность по зарплате сокращена в ЗАО «Птицефабрика Восточная» в Новотроицке — на сумму 3 млн 592 тыс. рублей и в ООО «Корус» Бузулукского района — на 350 тыс. рублей.

Наибольший долг по заработной плате (более 17 млн рублей, 64,5%) имеет ЗАО «Птицефабрика Восточная» (от 28 марта 2016 года введена процедура наблюдение).

Размер среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственном производстве за январь-июль 2016 года составляет 12 тыс. 722,8 рубля, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Наибольшая среднемесячная заработная плата на 1 августа 2016 года — в Гайском районе (25 523 рубля). Ниже среднеобластного уровня заработная плата — в Тоцком (7972 рубля), Пономаревском (8925 рублей), Акбулакском (9643 рубля) районах.

Стоит отметить, что среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий за январь-июль в Оренбуржье составила 25 583,3 рубля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минтруда Оренбургской области, на 1 августа в регионе задолженность организаций по заработной плате работникам составила 37 086 тыс. рублей. Наибольший долг числится за предприятиями Новотроицка: местной птицефабрикой и ООО «Новотроицкий завод сборного железобетона».