Рим, 20 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Если Европа будет и дальше так продолжать, то нам придется самостоятельно решать проблемы миграции», — заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци на международном заседании в рамках ООН по обсуждению кризиса с беженцами и мигрантами. Его слова передает информационный канал TG24. «На саммите в Братиславе было сказано много слов, но мы были не в состоянии сказать что-то конкретное на тему Африки. Юнкер говорит много красивых вещей, но мы не видим фактов. Это европейская проблема. Италия справится в одиночку, она на это способна. Но это проблема для ЕС», — пожаловался премьер-министр Ренци в Нью-Йорке в преддверии Ассамблеи ООН и добавил, что приоритетом работы итальянского правительства являются отношения с Африкой, «что мы и пытались сказать в Братиславе».

По мнению Маттео Ренци, если на саммитах не решать конкретные проблемы, в противном случае они становятся похожими на «эффектные парады и пикники». «А так как я представляю Италию, одну из стран, которая дает деньги ЕС, у меня есть долг, а не право, обязанность — защищать национальные интересы. Я верю в Европу как в самый большой проект в истории. Но считаю, что верить в Европу не означает игнорировать национальные интересы», — заявил Ренци.

«Европейский саммит в Братиславе, — написал премьер-министр в Enews, — не дал больших результатов, мы должны были наметить план работы после шока Brexit, но гора (на данный момент) родила мышь».

Напомним, что саммит ЕС в Братиславе проходил 16 сентября 2016 года впервые без Великобритании. Из-за расхождений мнений по миграционной политике ЕС премьер-министр Италии отказался принимать участие в совместной пресс-конференции с лидерами Германии и Франции.