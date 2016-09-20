Оттава, 20 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В первый день осенней сессии парламента Канады правительством страны было вынесено на ратификацию соглашение о создании зоны свободной торговли с Украиной, заявил посол страны Андрей Шевченко в своем Facebook.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

По его словам, теперь очередь за правительством Украины и Верховной радой. Шевченко поблагодарил всех, кто принял участие в работе над соглашением.

Ранее соглашение о зоне свободной торговли между странами подписали министр международной торговли Канады Христя Фрилянд и министр экономического развития Украины Степан Кубив.