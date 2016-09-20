Москва, 20 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Российское правительство собирается внести предложение о перераспределении части региональных сборов налога на прибыль в пользу тех российских областей, которые оказались менее всего обеспечены, пишет газета «Коммерсантъ».

Сергей Коровин. На миру. 1893

Соответствующие изменения прописываются в находящемся в разработке документе «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года». Правительство разрабатывает этот документ для описания взаимоотношений Москвы и регионов «в условиях острой нехватки государственных доходов».

Уточняется, что «бедные» регионы получат помощь за счёт «богатых». Власти Москвы не довольны такой перспективой. Издание отмечает высокую прибыль также у Санкт-Петербурга и Ленинградской области и у нефтедобывающих регионов — Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Сахалина.

Чтобы простимулировать региональное руководство к достижению экономического роста, губернаторам, возможно, будут выдавать гранты «за увеличение налогового потенциала». Также может быть проведено сокращение субсидий на 30% для регионов и «иных межбюджетных трансфертов» — это предложение Министерства финансов России.