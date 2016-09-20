Москва, 20 сентября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, на полигоне «Ейск» в Краснодарском крае стартовало тактические учения подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учения ВДВ

В маневрах задействованы подразделения ПВО Ивановского, Новороссийского, Ульяновского и Камышинского соединения ВДВ.

В ходе маневров десантникам предстоит уничтожить свыше 30 высокоскоростных летательных аппаратов условного противника в условиях ограниченной видимости.

Всего в ходе учений подразделения ПВО ВДВ применят более 20 различных зенитно-ракетных комплексов, в том числе ЗРК «Стрела-10НМ», переносные ЗРК «Игла» и новейший ПЗРК «Верба», а также зенитные установки типа «ЗУ-23».

Учение пройдет с 20 до 24 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России, которая началась по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морская пехота Каспийской флотилии были переброшены на незнакомые полигоны в Крым и Краснодарский край для того, чтобы на практике отработать вопросы погрузки личного состава и военной техники.

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