Красногорск, 20 сентября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Похолодание, пришедшее в Московскую область в середине сентября, намерено задержаться в регионе еще как минимум на две недели. В связи с этим власти Подмосковья уже выпустили рекомендации для муниципальных образований по старту отопительной кампании раньше намеченного срока. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ области.

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Министерство рекомендовало незамедлительно осуществить пуск тепла на объекты социальной сферы. Также при дальнейшем понижении температуры отопление могут включить раньше и в жилищном фонде Подмосковья.

«Рекомендации даны в связи с данными прогноза Гидрометеорологического Бюро Москвы и Московской области: в ближайшие 2 недели ожидаются осадки в виде дождя, значение дневных температур не превысит 13 градусов Цельсия, с дальнейшим похолоданием», — отметили в министерстве.

Напомним, федеральным законодательством установлен критерий для включения отопления на социальных объектах и в жилом фонде: температура воздуха в течение пяти дней должна удерживаться на отметке не выше 8 градусов тепла.