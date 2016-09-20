Москва, 20 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) в ближайшее время намерен установить для российских банков крайний срок, когда кредитные организации должны будут выдать бюджетникам карты национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники, участвовавшие в обсуждении поправок к закону «О национальной платежной системе».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным источников газеты, кредитные организации к 1 января 2018 г. будут обязаны обеспечить картой всех своих клиентов, получающих финансовые средства из бюджета или внебюджетных государственных фондов.

«Банки и сейчас обязаны зачислять средства таких клиентов на счета, к которым привязана карта «Мир», — говорится в сообщении. — Но, пока не было жестких сроков, банки не торопились выпускать карты».

Из информации на сайте НСПК (владеет брендом «Мир») следует, что к эмиссии этих карт приступили только 25 из 142 участников платежной системы «Мир» и в этом списке нет Сбербанка и группы ВТБ.