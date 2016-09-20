Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Фемида

Жительница Кашарского района попала под статью 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединённое с жестоким обращением с ними. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области 20 сентября.

Опекун в течение долгого времени издевалась над тремя девочками, которых взяла под свое крыло в 2008 и 2012 годах. Двух 15-летних и 14-летнюю девочек женщина била, не кормила, оскорбляла. Детей из этой семьи уже изъяли.

Отметим, что в донском регионе нередки случаи, когда по той же самой статье под следствие попадают матери, издевавшиеся над собственными детьми. Так, ростовчанка снимала издевательства на камеру мобильного телефона и отсылала бывшему супругу в надежде таким образом его вернуть. А в мае было возбуждено уголовное дело в отношении матери пятерых детей. Ссадины и ушибы заметила у мальчиков учительница.

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